الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس التنفيذى، فيتو
وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بالغلق الفوري للمحال التي تبيع الأسكوتر الكهربائي باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة، مع مصادرة أى سكوتر مخالف من هذا النوع.

 

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

لمواجهة الغلاء، محافظ القاهرة تعلن إقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يوجه بالغلق الفوري للمحال التي تبيع الاسكوتر الكهربي باعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المنع النهائي لسير التوكتوك فى الشوارع الرئيسية، والتعامل بحسم مع كافة مظاهر العشوائية فى شوارع وأحياء العاصمة.

 

وكان قد أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بدأت أعمال تسكين الباعة الذين تم حصرهم بسوق العتبة المطور  والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية والبالغ عددهم ٤٧٣ بائع.

تطوير سوق العتبة 

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مجلس الوزراء اسكوتر الكهرباء

