محافظ القاهرة: طفرة في تطوير مراكز الشباب

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل منح مركز التنمية الشبابية بالجزيرة شهادة الأيزو 9001 iso.

وأكد محافظ القاهرة أن حدث اليوم يعد تتويجًا لجهود كبيرة بذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذا الصرح الشبابي المتميز، ولالتزامه بمعايير الجودة الشاملة في الإدارة وتقديم الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة البرامج المقدمة للنشء والشباب، وفق رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تطبيق معايير التميز المؤسسي وتطوير البنية الإدارية لمراكز الشباب والمنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية.

حيث يعد مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أحد أبرز المراكز التابعة لمحافظة القاهرة، وقد انشيء ليكون منارة للأنشطة الشبابية، والرياضية، والثقافية في قلب العاصمة، حيث شهد المركز عملية تطوير شاملة تمت بتوجيهات القيادة السياسية،حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حجر الأساس لتطويره، ليصبح نموذجًا يحتذى به في منظومة التنمية الشبابية الحديثة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا التطوير يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة التي وضعت منظومة متكاملة لتحديث مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمات أفضل للشباب والمواطنين، بما ينعكس إيجابيًا علي جودة حياتهم ومستقبلهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير عدد من المراكز الشبابية، من بينهما: مراكز شباب الزمالك، وشبرا، وحدائق القبة، والمعادي الجديدة، والبساتين، والسلام، ومصر الجديدة، والشرابية، وغيرها من المراكز التي أصبحت مجهزة بأحدث المنشآت الرياضية والخدمية، بما يليق بشباب العاصمة ويعزز روح الانتماء والعمل لديهم.

أسباب تأهيل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاهتمام المتواصل كان أحد الأسباب الرئيسية في تأهيل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة للحصول علي شهادة الايزو، كاعتراف دولي بالتميز الإداري، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام كلمته توجه محافظ القاهرة بخالص الشكر والتقدير الي القيادة السياسية الحكيمة، وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للشباب والمشروعات التنموية، مثمنًا دور وزارة الشباب والرياضة وجهودها المستمرة في دعم الرياضة المصرية، ووضع منهج جدید ومتوازن یوازي بين دور المراكز الشبابية، والأندية الرياضية، من أجل بناء جيل قوي وواع ومبدع ويعكس نجاح جهود التطوير المؤسسي والإداري داخل المنشآت الشبابية التابعة للوزارة.

