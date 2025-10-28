الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
زيزو يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام بتروجت

يعود أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي إلى تشكيل فريقه الأساسي في مباراة بتروجت غدا، حيث غاب اللاعب عن مباراة إيجل نوار البوروندي الأخيرة والتي تواجد فيها على مقاعد البدلاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

