موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سوف يدير مباراة النادي الأهلي ضد بتروجيت في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجيت ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وخالد حسين بينما يتواجد على الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.

