خالد عبد الغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى الصحة العالمي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

مناقشة أحدث التوجهات في التحول الرقمي للصحة والذكاء الاصطناعي

ويُعد الملتقى أكبر تجمع عالمي لقطاع الأعمال والابتكار في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة العالم، وصنّاع القرار، والمبتكرين، والمستثمرين من أكثر من 100 دولة، لمناقشة أحدث التوجهات في التحول الرقمي للصحة، الذكاء الاصطناعي، واستدامة النظم الصحية.

ويأتي حضور الوزير المصري تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في المجال الصحي، وتعزيزًا للتعاون المشترك في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير الخدمات الطبية، ودعم الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، كما تعكس المشاركة التزام مصر بدورها الريادي في المنظومة الصحية العربية والإقليمية، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع.

