الدوري الإيطالي، لاتسيو يتقدم على يوفنتوس 0/1 في الشوط الأول

لاتسيو
لاتسيو

انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 للاتسيو، في المباراة التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

سجل توما باشيتش هدف لاتسيو في شباك يوفنتوس في الدقيقة 9.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو 

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: كالولو، كامبياسو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، تون كوبمينيرز، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فرانسيسكو كونسيساو، جوناثان ديفيد.

فوز روما على ساسولو 

سقط فريق ساسولو على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام ضيفه روما، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “مابي - سيتا ديل تريكولور”، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي.

سجل هدف فوز روما اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

 

الجريدة الرسمية