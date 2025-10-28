أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثنائية ويقتحم المربع الذهبي بالليجا

فاز أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 2-0 في المباراة التي جرت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

واستضيف ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد، بملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

أهداف مباراة أتلتيكو ضد ريال بيتيس

وأحرز أتلتيكو مدريد هدفًا مبكرًا في شباك ريال بيتيس مع الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق جيوليانو سيميوني.

وفي الدقيقة 45 + 2 عزز باينا تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني ليحسم الشوط الأول لصالحه أمام بيتيس 2-0.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما حافظ ريال بيتيس علي المركز السادس برصيد 16 نقطة رغم الخسارة أمام أتلتيكو.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوسيه خيمينيز، روبن لو نورماند، دافيد هانكو

خط الوسط: ماركوس يورينتي، نيكولاس جونزاليس، بابلو باريوس، كوكي

خط الهجوم: جيوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز، أليخاندرو باينا

