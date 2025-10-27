ريال مدريد يحلق بالصدارة، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة بيتيس وأتلتيكو مدريد 

ترتيب الدوري الإسباني، يتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة بعدما حسم الكلاسيكو لصالحه 2-1 بالجولة العاشرة.

وتختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بمواجهة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد في الحادية عشر مساءً.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد

1- ريال مدريد 27 نقطة

2- برشلونة 22 نقطة

3- فياريال 20 نقطة

4- إسبانيول 18 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 16 نقطة

6- ريال بيتيس 16 نقطة

7- رايو فاليكانو 14 نقطة

8- إلتشي 14 نقطة

9- أتلتيك بيلباو 14 نقطة

10- خيتافي 14 نقطة

11- إشبيلية 13 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

13- سيلتا فيجو 10 نقاط

14- أوساسونا 10 نقاط

15- ليفانتي 9 نقاط

16- ريال مايوركا 9 نقاط

17- ريال سوسيداد 9

18- فالنسيا 9 نقاط

19- ريال أوفييدو 7 نقاط

20- جيرونا 7 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني

