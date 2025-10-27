الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أصدر  المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم  الاثنين فى تمام الساعة 10:48 مساء هزة أرضية  بقوة  5.80 درجة على مقياس ريختر على بعد  867 كيلو متر  من شمال مرسى مطروح  وبعمق 12.90 كم وفى خط عرض 39.09 شمال وخط طول 28.23 شرقا.

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر شرقي جزر سليمان

زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمالي اليابان

ولم يرد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء


وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط


والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية زلازل اليوم زلازل شرق البحر المتوسط

مواد متعلقة

تحذير من تسونامي، زلزال عنيف يضرب منطقة مينداناو في الفلبين (فيديو)

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المزيد
الجريدة الرسمية