زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الاثنين فى تمام الساعة 10:48 مساء هزة أرضية بقوة 5.80 درجة على مقياس ريختر على بعد 867 كيلو متر من شمال مرسى مطروح وبعمق 12.90 كم وفى خط عرض 39.09 شمال وخط طول 28.23 شرقا.

ولم يرد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء



وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط



والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.



