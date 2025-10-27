زلزال قوي يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول

زلزال تركيا، أفادت البيانات الأولية الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، مركزه ولاية باليكسير غربي البلاد.

التأثير على المدن التركية

وذكرت السلطات أن الهزة شعر بها سكان عدة مدن تركية، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة وتشاناك قلعة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة.

تحذيرات واستعدادات

وأكدت فرق الطوارئ أنها باشرت عمليات المسح الميداني لرصد الأضرار المحتملة، فيما دعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة تحسبًا لهزات ارتدادية محتملة.

تأتي هذه الهزة بعد سلسلة من الزلازل المتوسطة التي ضربت مناطق مختلفة من تركيا خلال الأسابيع الماضية، مما يسلّط الضوء على النشاط الزلزالي المتزايد في مناطق الأناضول الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.