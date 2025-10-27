الإثنين 27 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زلزال قوي يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول

زلزال قوي يضرب تركيا،
زلزال قوي يضرب تركيا، فيتو

زلزال تركيا، أفادت البيانات الأولية الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بوقوع زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، مركزه ولاية باليكسير غربي البلاد.

 

التأثير على المدن التركية

وذكرت السلطات أن الهزة شعر بها سكان عدة مدن تركية، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة وتشاناك قلعة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة.

تحذيرات واستعدادات

وأكدت فرق الطوارئ أنها باشرت عمليات المسح الميداني لرصد الأضرار المحتملة، فيما دعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن المباني المتضررة تحسبًا لهزات ارتدادية محتملة.

تأتي هذه الهزة بعد سلسلة من الزلازل المتوسطة التي ضربت مناطق مختلفة من تركيا خلال الأسابيع الماضية، مما يسلّط الضوء على النشاط الزلزالي المتزايد في مناطق الأناضول الغربية.

