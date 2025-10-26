الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسعفا قنا يسلمان أموال ومتعلقات مصابين في حادث قرية بركة للشرطة

امانة مسعفى قنا،فيتو
امانة مسعفى قنا،فيتو

عثر مُسعف وسائق على مبلغ مالي وهاتف آيفون 16 بروماكس، خلال نقل مصابين إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل في قرية بركة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وسلما الأمانة إلى رجال الشرطة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل في قرية بركة مركز نجع حمادي، وأسفر  عن إصابة محمد مكي العدلي أحمد، 45 سنة من الأقصر، ومروان عبدالله، 27 سنة من الأقصر.

وخلال نقل المصابين من قبل عبود رفاعي أحمد، مُسعف، وصفوت محمد عامر، فني قيادة سائق، عثرا على مبلغ 115 ألف جنيه وهاتف محمول آيفون 16 بروماكس، بحوزة المصابين، قاما بتسليم المبلغ والهاتف إلى نقطة الشرطة في موقف يدل على الأمانة والإخلاص في عملهما.

تحرر محضر بالحادث وإثبات حالة تسليم الأمانة لأصحابها من قبل المسعف والسائق موضحين أن مثل هذه المواقف في مشوار عملهما في هيئة الإسعاف متعددة ومتنوعة لكن يتعاملون معها بكل أمانة دون أي مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا هاتف آيفون 16 شمال محافظة قنا قرية بركة قنا مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي

مواد متعلقة

إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى قنا

سكرتير عام قنا يتابع سير العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

انهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن في قنا

القبض على 10 أشخاص خارجين عن القانون فى قنا

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية