مسعفا قنا يسلمان أموال ومتعلقات مصابين في حادث قرية بركة للشرطة

عثر مُسعف وسائق على مبلغ مالي وهاتف آيفون 16 بروماكس، خلال نقل مصابين إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل في قرية بركة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وسلما الأمانة إلى رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل في قرية بركة مركز نجع حمادي، وأسفر عن إصابة محمد مكي العدلي أحمد، 45 سنة من الأقصر، ومروان عبدالله، 27 سنة من الأقصر.

وخلال نقل المصابين من قبل عبود رفاعي أحمد، مُسعف، وصفوت محمد عامر، فني قيادة سائق، عثرا على مبلغ 115 ألف جنيه وهاتف محمول آيفون 16 بروماكس، بحوزة المصابين، قاما بتسليم المبلغ والهاتف إلى نقطة الشرطة في موقف يدل على الأمانة والإخلاص في عملهما.

تحرر محضر بالحادث وإثبات حالة تسليم الأمانة لأصحابها من قبل المسعف والسائق موضحين أن مثل هذه المواقف في مشوار عملهما في هيئة الإسعاف متعددة ومتنوعة لكن يتعاملون معها بكل أمانة دون أي مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.