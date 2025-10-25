السبت 25 أكتوبر 2025
موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9

منذ انطلاقه، استطاع مسلسل ابن النادي أن يفرض نفسه كأحد أبرز الأعمال الدرامية على الساحة، بفضل حبكته المشوقة وشخصياته التي دخلت قلوب المشاهدين. 

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا المسلسل خاصة موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9.

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9 

وتستعد منصة شاهد لعرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9 يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر في تمام الساعة 11:59 مساء.

عدد حلقات مسلسل ابن النادي 

ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة. 

 

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.  

 

قصة مسلسل ابن النادي

وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه.   

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسئوليات.  

