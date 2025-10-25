يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل “حالات نادرة”

تعرض منصة شاهد قريبا عملا سعوديا دراميا جديدا من أعمالها الأصلية، وهو مسلسل حالات نادرة والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وينتمي العمل إلى عالم الرعب النفسي، ويُعد من التجارب الدرامية المختلفة التي تجمع بين الغموض والتشويق.

مسلسل حالات نادرة

المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، وهو مقتبس من سلسلة روايات للكاتب الكويتي عبد الوهاب السيد الرفاعي، وتدور أحداثها حول طبيب نفسي يتعامل مع حالات غريبة تتحدى المنطق والعقل البشري، في مزيج يجمع بين الرعب، والخيال العلمي، والدراما النفسية الواقعية.

ويشارك في بطولة المسلسل فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، مريم الغامدي، ومرزوق الغامدي، ومن إخراج حامد أقصاص.

ويعتمد المسلسل على فكرة الحلقات المنفصلة المتصلة، إذ يضم كل حلقة ضيف شرف جديد يقدم حالة مختلفة يتعامل معها الطبيب النفسي بطل العمل، لتكشف كل قصة عن جانب خفي من النفس البشرية في أجواء مشوقة ومليئة بالغموض.

شاهد تروج لمسلسل حالات نادرة

وكانت منصة شاهد قد روجت للعمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فيديو ترويجي قصير مرفقا بتعليق “ اللي يخوف مو اللي تشوفه.. اللي يخوف انك تنسى وش كنت تشوف … انتظروا مسلسل حالات نادرة من أعمال شاهد الأصلية.. مقتبس عن الرواية الأكثر مبيعا سلسلة حالات نادرة قريبا على شاهد".

