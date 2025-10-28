رسميا، تجديد مسلسل Only Murders In The Building لموسم ثالث

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أعلنت شبكة هولو، رسميًّا تجديد مسلسلها الشهير ONLY MURDERS IN THE BUILDING، لموسم سادس، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات الموسم الخامس، حصريًّا على منصتها الرقمية.

وذكرت شبكة هولو، أنه من المقرر تصوير الموسم السادس، في العاصمة البريطانية لندن، حيث إن أحداث الموسم تتطلب التصوير خارج أمريكا.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING يحصل على تقييم 100% من موقع Rotten Tomatoes

حصل الموسم الخامس، من مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING، على تقييم 100% من موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، بالتزامن مع عرض أول حلقاته، حصريًّا على شبكة هولو.

 

Three people standing and sitting on large playing cards with ornate designs. Selena Gomez sits on a card in a gold dress and pink heels. Steve Martin stands in a suit, and Martin Short leans on a card in a gray jacket and brown pants. A cityscape with green and yellow buildings is in the background. Text overlay reads "Rotten Tomatoes," "Season 5 - Only Murders in the Building," "Next Ep Tue Sep 9, Comedy," and "100% Tomatometer."

أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING

وكانت شبكة hulu طرحت أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسلها الناجح Only Murders In The Building، ووصلت مدة تريلر الموسم الجديد من Only Murders In The Building، دقيقتين و٢١ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من المسلسل.

Image

 

رسالة سيلينا جوميز لطاقم عمل مسلسل Only Murders In The Building 

وجهت الممثلة سيلينا جوميز الشكر لطاقم عمل مسلسل ‘Only Murders In The Building’، بعد انتهاء تصوير الموسم الخامس للمسلسل الشهير.

ونشرت سيلينا جوميز، مقطع فيديو خلال تواجدها في موقع تصوير Only Murders In The Building’، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، قائلة: ‘"في السنوات الخمس الماضية، رأيتم جميعًا أفضل ما لديَّ وأسوأ ما مررت به، أنا أُقدّر كل واحد منكم بعمق، لا أستطيع وصف مدى حبي لما صنعناه جميعًا، وما كنا لنكون هنا لولاكم جميعًا".

Image

مسلسل Only Murders in the Building 

 يعتبر  Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012.

وكشفت سيلينا أنها واجهت العديد من المشاهد الصعبة خلال تصوير مسلسل Only Murders in the Building.

