الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

طرح أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Only Murders In The
Only Murders In The Building، فيتو

 Only Murders in the Building، طرحت اليوم ٨ أغسطس ٢٠٢٣، شبكة Hulu، أولى حلقات الموسم الثالث من مسلسلها الناجح Only Murders In the Building، على أن يطرح حلقة جديدة، كل أسبوع للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

 

رأي النقاد في مسلسل Only Murders In the Building

اتفق النُقاد، الذين تمكنوا من مشاهدة، الحلقات الأولى من الموسم الثالث من مسلسل ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’، علي أنه أفضل مواسم المسلسل، ويتفوق من حيث الجودة، علي الموسمين الأولين بجدارة.

 

أفيشات الموسم الثالث

كشفت شبكة البث الرقمي Hulu، عن أفيشات الموسم الثالث، من مسلسلها الناجح Only Murders In the Building، والتي تتصدرها الممثلة الأسطورية ميريل ستريب، بعد انضمامها رسميا لأبطال الموسم الثالث.

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تريلر الموسم الثالث

طرحت شبكة Hulu، أول مقطع دعائي للموسم الثالث، لمسلسل Only Murders In the Building، وذلك قبل أن يتم عرض حلقاته رسميا في منتصف ٢٠٢٣.

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ووصلت مدة التريلر الدعائي ٣٠ ثانية، احتوت على مشاهد مشوقة من حلقات الموسم الثالث، كما احتوى على مشهد للنجمة الأسطورية ميريل ستريب، التي انضمت لفريق العمل خلال الموسم الثالث.

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انضمام الأسطورة ميريل ستريب 

كانت المغنية سيلينا جوميز أعلنت، عن انضمام الممثلة الأسطورية ميريل ستريب لطاقم عمل الموسم الثالث لمسلسل  Only Murders In The Building، وذلك عبر فيديو كوميدي نشرته في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو، المغنية سيلينا جوميز، مع عدد من أبطال مسلسل Only Murders In The Building، مثل ستيف مارتن، ومارتن شورت، بالإضافة للنجم بول رود، الذي تفاجأ به مشاهدو الحلقة الختامية من الموسم الثاني من مسلسل Only Murders In The Building، حيث ظهر في مشهد أخير أعلن من خلاله مشاركته في الموسم الثالث للعمل الناجح.

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مسلسل Only Murders in the Building 

ويعتبر Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012 وكشفت سيلينا عن أن أصعب مشاهدها بمسلسل Only Murders in the Building هو إلقاء الدماء عليها في أحد المشاهد.

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كما عبرت سيلينا عن سعادتها بأصداء المسلسل الكوميدي، ونجاح الجزءين الأول والثاني منه، وقالت "لقد أرسل لي صديقي صورة تشير إلى أن العمل حصل على تقييم 100% على موقع Rotten Tomatoes الأمر الذي فاجأني".

 

سيلينا وانتقادات وزنها

في سياق متصل خرجت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن صمتها، وتحدثت حول الانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد ظهورها في حفل الجولدن جلوب بزيادة وزن ملحوظة.

وخاطبت سيلينا جوميز، جمهورها ومنتقديها معا، في فيديو مباشر، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت في المقطع: "أنا كبيرة بعض الشيء الآن،، نعم لقد زاد وزني قليلا.. لأنني استمتعت بنفسي خلال العطلات.. لكنني لا أهتم".

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