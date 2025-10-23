الخميس 23 أكتوبر 2025
سيلينا جوميز: أول إطلالة زفاف نشرتها كانت خدعة لإبعاد المصورين

كشفت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، للمغنية جينيفر هدسون، خلال استضافتها في برنامجها التلفزيوني Jennifer Hudson Show، أن أول صور لإطلالة زفافها، التي نشرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كانت خدعة لإبعاد المصورين عن الحصول على خبر حصري.

وقالت سيلينا،: "حاولتُ القيام بهذا الأمر الخفي، وأنا متأكدة أنكم تفهمونني. لكنني لم أُرِد أن يحصل أحد على صور زفافي إلا مني.. أحافظ على خصوصية حياتي قدر الإمكان".

حفل زواج سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وعقدت جوميز، البالغة من العمر 33 عاما، قرانها مؤخرا على منتج الموسيقى بيني بيانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، في حفل أقيم في "سي كريست نيرسيري" الساحرة، وهي مزرعة خاصة تمتد على مساحة 70 فدانا في جوليتا، كاليفورنيا، وتنتشر فيها أشجار النخيل والسيكاس. 

وبدأت احتفالات الزفاف بعشاء بروفة فاخر، وذلك في أحد القصور الريفية في مدينة جوليتا، بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان من بين ضيوفها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تايلور سويفت، بالإضافة إلى زملائها في مسلسل "فقط جرائم قتل في المبنى" (Only Murders in the Building) ستيف مارتن ومارتن شورت وبول راد، بالإضافة إلى باريس هيلتون. 

طلب غريب من سيلينا جوميز لضيوف حفل زفافها

 وكشف عدد من التقارير الصحفية أن النجمة سيلينا جوميز رفضت تقبل هدايا زفاف من حضور حفل زفافها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وأوضحت التقارير أن سيلينا طلبت من ضيوفها على دعم صندوق "Rare Impact Fund" إن أمكن، والذي يتبع مؤسستها الخيرية، ويهدف إلى زيادة فرص الحصول على موارد الصحة النفسية، لا سيما في المجتمعات المحرومة من العلاج النفسي.

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

وأوضحت  سيلينا جوميز أنها لا تزال متفائلة بأن تصبح أمًا يومًا ما، رغم أنها أعلنت سابقًا أنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بسبب مرض الذئبة الذي تعاني منه.

وقالت سيلينا جوميز لمجلة هاربر بازار: "أجدها نعمة أن هناك أشخاصًا رائعين مستعدين لاستئجار أرحام أو تبني أطفال، وكلاهما فرص هائلة بالنسبة لي.. لقد جعلني هذا ممتنة جدًا للمنافذ الأخرى المتاحة لمن يتوقون لأن يصبحوا أمهات، أنا واحدة من هؤلاء.. أنا متحمسة لما ستؤول إليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء.. في النهاية، لا يهمني.. سيكون طفلي".

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

