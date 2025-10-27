الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

الفاشر، أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الاثنين، سقوط مدينة الفاشر السودانية بيد ميلشيا الدعم السريع، متهمًا الأخيرة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، فى وقت دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في عاصمة شمال دارفور.

حاكم إقليم درافور يقر بسقوط الفاشر بيد الدعم السريع

وقال حاكم إقليم دارفور ، الذي يشرف أيضًا على القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني، في تغريدة على منصة “إكس”، إن “سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل دارفور لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة”.

وأضاف مني أركو مناوي، أن حماية المدنيين وكشف مصير النازحين يمثلان أولوية، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها “الميليشيات” بعيدًا عن الأنظار.

فى ذات السياق قالت شبكة أطباء السودان في بيان: إن “قوات الدعم السريع نفذت مجزرة بشعة مساء الأحد بحق مواطنين عُزّل في مدينة الفاشر، على خلفية إثنية، في جريمة تطهير عرقي تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها في دارفور”.

الصحة السودانية بدارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مجازر في الفاشر

أكدت وزارة الصحة بإقليم دارفور أن مليشيا الدعم السريع نفذت منذ السبت الماضي سلسلة من الأعمال الانتقامية المروعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا.

وأوضح بيان الوزارة أن عناصر الدعم السريع، ارتكبوا مجازر بشعة وتصفيات جسدية بحق السكان، إلى جانب عمليات تطهير عرقي وقتل ممنهج استهدفت المدنيين دون تمييز، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل المدينة.

كارثة إنسانية غير مسبوقة فى مدينة الفاشر

وأضافت وزارة الصحة، أن مدينة الفاشر تعيش حاليًا أسوأ كارثة إنسانية في العالم، نتيجة لما شهدته من عمليات قتل ونزوح واسع ودمار للمرافق الصحية، مؤكدة أن المستشفيات تعمل بأقل من 10% من طاقتها، في ظل انقطاع الإمدادات الطبية وغياب الأمن.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميلشيا الدعم السريع ضد المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في الفاشر وبقية مناطق دارفور.

