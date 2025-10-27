الإثنين 27 أكتوبر 2025
وزيرة التضامن توجه بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر تكافل وكرامة إلى المتحف المصري الكبير

مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر " تكافل وكرامة" بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وذلك على مدار العام.

 

ويأتي تنظيم تلك الزيارات ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي بالحضارة المصرية العريقة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

 

المتحف المصري الكبير 

 

ومن المقرر أن تنظم  هذه الزيارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإتاحة الفرصة لطلاب وحدات التضامن الاجتماعي للاستمتاع بتجربة ثقافية وإنسانية فريدة داخل أحد أهم الصروح الحضارية في العالم، والتعرف على كنوز مصر الأثرية وما تمثله من رموز للهوية الوطنية.

 

عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 

 

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها  31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة.

 

برامج وخدمات وزارة التضامن المختلفة

كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

