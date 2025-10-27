وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة، التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المجمع الذي يتضمن مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة بالجيزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالجيزة، فضلا عن الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل مؤسسة رعاية الأحداث لذوي الإعاقة، والتي تسع إلى 100 ابن في الفئة العمرية من 8-18 عاما، حيث تهدف إلى رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الصادر بحقهم قرارات إيداع بهدف رعايتهم رعاية متكاملة من لحظة استلامهم، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للأبناء من ذوي الإعاقة " تأهيلية - اجتماعية - نفسية- طبية ترفيهية"، فضلا عن الحفاظ على أمن وسلامة الأبناء المعرضين للخطر.

ويقدم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل تقييما شاملا للحالة، ووضع خطة علاجية فردية، وتطبيق اختبارات نفسية وأبحاث اجتماعية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من التدخل المبكر " من 6 شهور وحتي 14 عاما"، وتتضمن الرعاية النهارية للمركز جلسات فرية وتشمل "التخاطب - اضطرابات النطق والكلام - تعديل السلوك- تنمية مهارات- صعوبة التعلم- تأهيل أكاديمي"

وتستضيف الحضانة الدامجة الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة من سن 3 وحتي 8 أعوام، كما تستضيف الأطفال الأسوياء من سن 2 وحتي 6 أعوام، وتهدف إلى دمج الأبناء الأسوياء مع ذوي الإعاقة بهدف تنمية قدرات الأبناء،وتقديم الخدمات التعليمية والأكاديمية والاجتماعية اللازمة اللازمة لهم في بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم فرص من التعلم والنمو.

أما مكتب التأهيل، فيهدف إلى تقديم المساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المقدمة لهم بهدف تحسين الخدمة المقدمة لهم وزيادة قدرتهم على الاعتماد على النفس والمشاركة المجتمعية، ويساعد في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرة استعراضية قدمها الأبناء من ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية التابعة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وأبناء حي الأسمرات، مشيدة بما رآته من قدرات مميزة للأبناء والفتيات.

وأثنت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل المجمعات التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث تستضيف تلك المجمعات ما يزيد على 750 ابنًا وابنة من ذوي الإعاقة إقامة كاملة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف متردد عليها.

