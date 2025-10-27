وزيرة التضامن تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بالجيزة (صور)

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة العلاج الطبيعي والجيم، بدار الهنا لرعاية المسنين، التابعة لجمعية التعارف بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة العلاج الطبيعي والجيم، مشيدة بمستوى الخدمات والرعاية الكريمة التي يحظى بها كبار السن في تلك الدار من كافة العاملين بها.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي عقب الافتتاح على لقاء نزلاء الدار من السيدات والرجال، وأدارت حوارا مفتوحا، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم زيارة لنزلاء الدار إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه

وكذلك لبقية أهالينا بدور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الجمع بين الرعاية الإنسانية والتنمية الثقافية، وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية لدى مختلف الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.