العثور على جثمان شخص مقتول بالرصاص في الأقصر

لقى شخص مصرعه بطلق ناري في الرأس، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية الحلة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

مقتولا بالرصاص بالأقصر

وعثر الأهالي على جثمانه ملقى على الأرض، وتم استدعاء رجال الإسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بإسنا بلاغًا من الأهالي وعمال السكة الحديد يفيد بالعثور على جثمان مواطن يدعى ب.ف.ف 34 سنة يعمل مقاول أنفار في مجال البناء ومتزوج وله أطفال، مصاب بطلق ناري في الرأس وملقى على شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه كان في طريقه إلى عمله صباحًا، وأثناء عبوره شريط السكة الحديد فاجأه اثنان ملثمان يستقلان دراجة نارية ، وأطلقا عليه أعيرة نارية فأصاباه في الرأس ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثمان للمشرحة لفحصه من قبل الطب الشرعي، وإعداد التقرير اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

