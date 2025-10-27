مصر وطن السلام.. رسائل القوة والموقف!

احتفالية مصر وطن السلام التي حضرها الرئيس السيسي بدت كأنها حوار سياسي كامل بلغة الفن، فمصر قررت أن تقول للعالم إنها تعرف قيمتها، وتعرف كيف تقدمها بثقة واحترام.. الافتتاحية أعادت روح أكتوبر مع أغنية "بسم الله"، وآية من سورة الأنفال، تؤكد معادلة القاهرة القديمة: قوة تحمي وسلام لا يُفرّط فيه. من يختبر صبر مصر عليه أن يتذكر أن الهدوء المصري ليس ضعفًا..

مرورًا برسائل ذكية خفيفة الظل مثل رسالة البيجامة الكاستور وفيلم الجيش المصري دايمًا على الموعد، تذكير بأن الأمن القومي المصري ليس مادة للهزل ولا الجدل.



القضية الفلسطينية كانت في القلب.. من استقبال الطفلة الفلسطينية إلى “مصر طريق العودة” ورفض التهجير، وضح أن موقف مصر ثابت: حماية الحق لا المتاجرة به، واحتضان الإنسان لا استخدامه.



أما الحضور المتجاور لشيخ الأزهر والبابا تواضروس فقال ببساطة إن وحدة المصريين لا تحتاج إلى خطب مطوّلة، وأنه واقع يتحدى كل محاولات الوقيعة والفتنة، فمصر ليست فقط وطنا نحيا فيه بل وطن يحيا فينا!



أغنية: الغريب فيها عاش مطمن، جاءت كإعلان عروبي ناعم: مصر وطن كل من جار عليه الزمن. أما حماس الجمهور لظهور محمد سلام فكان ردًا قويًا على حملات التشويه التي تأتي من وراء الشاشات، وأن احترام الذات أهم وأبقى من الجري وراء المال والشهرة.



في المقابل، فيلم حراس الرمال، أثبت أن سيناء ليست صفحة تُقرأ من بعيد بل أرض تُحرس بأهلها قبل جنودها.. أما بيجيبوا الرافال ليه؟ فهو سؤال أجابت عنه اللحظة الدولية دون شرح. الحكمة أن تستعد قبل أن تندم، ممارسة الردع أهم من ممارسة القوة ذاتها، إذ إن الوقاية خير من العلاج.. وإلا ما قال الحق سبحانه في كتابه الكريم (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ).

الاحتفالية في مجملها كانت رسالة واضحة للعالم: هذا وطن سلام قوي، لا يعتدي ولا يساوم على أمنه وهويته.. مصر حين تتحدث بالفن، يلتفت الجميع ويصغي الجميع باهتمام، فالموقع والموضع والتاريخ والمكانة لا تشترى بالمال ولا بكنوز الدنيا، فروح الحضارة ليس مجرد عنوان بل واقع حفرته الشخصية المصرية على جبين التاريخ منذ فجر البشرية!

