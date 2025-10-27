طريقة عمل حليب جوز الهند فى البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل حليب جوز الهند، حليب جوز الهند من أكثر المكونات الطبيعية فائدة لجسم الإنسان والبشرة ولشعر، وهو يدخل في العديد من الوصفات التجميلية والطبخات الصحية حول العالم.

وطريقة عمل حليب جوز الهند، سهلة وبسيطة وغير مكلفة رغم أن شرائه جاهزا من المتاجر قد يكون مكلف، وغالبًا ما يحتوي على مواد حافظة تقلل من جودته الطبيعية، لذلك تحضيره في المنزل هو الخيار الأفضل.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل حليب جوز الهند.

مكونات عمل حليب جوز الهند:-

1 ثمرة جوز هند ناضجة أو ما يعادل كوبين من جوز الهند المبشور الجاف

3 إلى 4 أكواب من الماء الساخن وليس المغلي

مصفاة دقيقة أو قطعة شاش نظيفة للعصر

خلاط كهربائي

وعاء زجاجي نظيف لحفظ الحليب

طريقة عمل حليب جوز الهند

طريقة عمل حليب جوز الهند:-

إذا كنتى تستخدمين ثمرة جوز هند طازجة، قومي بكسرها بحذر، ثم أزيلي القشرة الصلبة الخارجية والطبقة البنية الرقيقة من اللب.

قطعي اللب إلى قطع صغيرة ليسهل خلطها.

ضعي قطع جوز الهند أو المبشور الجاف في الخلاط، وأضيفي الماء الساخن تدريجيا.

اخفقي المكونات على سرعة عالية لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى تحصلي على مزيج أبيض كريمي القوام.

ضعي قطعة شاش أو مصفاة دقيقة فوق وعاء، واسكبي المزيج عليها.

اعصري اللب جيدا بيديك حتى يخرج أكبر قدر من الحليب.

يمكنك إعادة خلط اللب المتبقي مع قليل من الماء مرة أخرى للحصول على دفعة ثانية من الحليب (أخف قواما من الأولى).

احفظي حليب جوز الهند في زجاجة محكمة الغلق داخل الثلاجة.

يبقى صالحا لمدة 3 إلى 4 أيام فقط.

قبل الاستخدام، قومي برجه جيدا لأن الدسم قد ينفصل ويطفو على السطح.

استخدمي ماء ساخن وليس مغلي حتى لا يفقد جوز الهند نكهته الطبيعية.

للحصول على قوام أكثر دسم، قللي كمية الماء المضافة.

يمكن استخدام اللب المتبقي بعد العصر في تحضير بسكويت جوز الهند أو كيك صحي.

إذا رغبتى في الاحتفاظ بالحليب لفترة أطول، يمكنك تجميده في مكعبات الثلج واستخدامه لاحقا في الطهي أو الماسكات.

تحضير حليب جوز الهند في المنزل يوفر أكثر من 70% من التكلفة مقارنة بشرائه جاهزا.

فعلى سبيل المثال، ثمرة جوز هند واحدة بسعر بسيط يمكن أن تنتج ليتر من الحليب الطازج الخالي من المواد الحافظة، بينما في المتجر قد يكون السعر أعلى بكثير لنفس الكمية.





