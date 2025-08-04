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صحة ومرأة

زيت جوز الهند، يخفض الكوليسترول بالدم ويحمي من أمراض القلب

زيت جوز الهند، فيتو
زيت جوز الهند، فيتو

فوائد زيت جوز الهند، زيت جوز الهند من أنواع الزيوت النباتية الشهيرة التى لها شهرة واسعة فى مجال التجميل، وأيضا يستخدم فى الطهى وعمل العصائر والحلوى.

وفوائد زيت جوز الهند عديدة؛ لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن زيت جوز الهند يعتبر من الزيوت الطبيعية الأكثر شيوعا في مجال العناية بالصحة والجمال، نظرا لغناه بالعناصر الغذائية والفيتامينات والأحماض الدهنية المفيدة، ويستخلص هذا الزيت من لب ثمرة جوز الهند، ويستخدم منذ قرون في الطهي والعلاجات الطبيعية.

فوائد زيت جوز الهند الصحية 

وأضافت منى أن من فوائد زيت جوز الهند التى تدفعنا لتناوله واستخدامه:

  • يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • يساعد في تحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن الذائبة في الدهون، كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات التي قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.
  • الأحماض الدهنية الموجودة فيه تحول بسرعة إلى طاقة في الكبد، مما يزيد من النشاط البدني ويساعد في حرق الدهون المخزنة، خاصة في منطقة البطن.
  • يحتوي على حمض اللوريك وحمض الكابريك، اللذان يمتلكان خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى.
  • يساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى الجلوكوز، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامه بكميات معتدلة.
فوائد زيت جوز الهند 
فوائد زيت جوز الهند، فيتو 

فوائد زيت جوز الهند الجمالية 

وتابعت، أن من فوائد زيت جوز الهند الجمالية:

  • يعد من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة، حيث يحافظ على رطوبتها ونعومتها، ويستخدم أيضا لعلاج التشققات وخاصة في منطقة الكعبين واليدين.
  • يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يمنح البشرة مظهر شباب وحيوية.
  • بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد في علاج التهابات الجلد مثل الإكزيما والصدفية وحب الشباب.
  • يمنح الشعر لمعان طبيعي ويقلل من التقصف والتساقط، كما يساعد في علاج قشرة الرأس وترطيب فروة الرأس الجافة.
  • يمكن استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج دون التسبب في تهيج البشرة أو انسداد المسام.

نصائح مهمة عند استخدام زيت جوز الهند

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل اختيار الزيت البكر العضوي لضمان أعلى جودة وفائدة، ويجب الاعتدال في تناوله لتجنب زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية.

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