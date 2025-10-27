تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (13000) طن بضائع و(809) شاحنة و(128) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(348) شاحنة و(96) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(461) شاحنة و(32) سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين Poseidon Express والحرية 2، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة HONG PU9. شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(300) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.

