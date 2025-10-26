الأحد 26 أكتوبر 2025
محافظات

54855 طالبا مستهدفا، انطلاق اختبارات برامج تنمية مهارات اللغة العربية بمدارس الدقهلية

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

انطلقت الاختبارات القبلية لتطبيق المرحلة الثانية من برامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية، في 8 إدارات تعليمية تضم 54855 طالبًا في محافظة الدقهلية.

 

انطلاق الاختبارات القبلية لتطبيق المرحلة الثانية من برامج تنمية مهارات اللغة العربية

وتفقد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية وعادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية والدكتور  أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية انطلاق الاختبارات.

يشار الى أن الاختبارات القبلية التي تسبق تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية" والتي تستهدف نصف مليون طالب في 10 محافظات من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة برامج تنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس الابتدائية.

واستهدفت الجولة تفقد عدد من المدارس وهي بدوي بدوي الابتدائية، فخر الدقهلية الابتدائية، الشهيد أمين الباز الابتدائية، الإمام محمد متولى الشعراوي الابتدائية.

ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي حيث أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل

وكانت الوزارة قد أصدرت تعليمات ببدء الاختبارات القبلية لهذه المرحلة اليوم الأحد وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية للتعليم العام وبالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المستهدفة تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ البرنامج في محافظة الدقهلية بثماني إدارات تعليمية تضم 54855  طالبًا.

