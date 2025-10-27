النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي

تباشر النيابة العامة بالمنيا التحقيق مع شخصين من ديانتين مختلفتين، لاتهامهما باستغلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى القرى بالمحافظة، وتناولها عبر مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تحريضية تهدف لإثارة الفتنة والنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين عقب رصد تداول الفيديوهات المحرضة، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات نشر المحتوى التحريضي.

