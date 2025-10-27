تفاصيل تسجيلات تقنية الفيديو في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الدوري الإسباني، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل التسجيلات الصوتية لتقنية الفيديو في مباراة الكلاسيكو المثيرة التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة، أمس الأحد.

شهدت مباراة الكلاسيكو تدخلين حاسمين لتصحيح قرارات الحكم سيزار سوتو جرادو، أبرزها الحالة المثيرة بين فينيسيوس جونيور ولامين يامال، ثم لمسة اليد ضد إريك جارسيا في الشوط الثاني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، جاءت الحالة الأولى في الدقائق الأولى من اللقاء، عندما احتسب الحكم سوتو جرادو ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد احتكاك بين لامين يامال وفينيسيوس جونيور إلا أن الحكم المساعد من غرفة الفار، الأندلسي خورخي فيجيروا فاسكيز، تدخل قائلًا: "سيزار، أوصيك بمراجعة اللقطة لتقييم احتمال إلغاء ركلة الجزاء. أعلمني عندما تكون أمام الشاشة من فضلك".





وبمجرد أن توجه سوتو جرادو إلى الشاشة لمراجعة اللقطة، أوضح له فيجيروا قائلًا: "حسنًا سيزار، سنعرض لك صورتين يظهر فيهما أن لامين يضع قدمه على الأرض أولًا، وأن فينيسيوس هو من يصطدم به من الخلف".

ورد الحكم أثناء المشاهدة قائلًا: "أوقف الصورة عند لحظة لمس القدم... نعم، لا توجد عرقلة من لامين، فينيسيوس هو من يضرب قدمه من الخلف. لامين لم يتدخل على فينيسيوس، لذلك سأعلن عن إسقاط للكرة. سأحتسب الخطأ لأن فينيسيوس هو من ارتكب المخالفة على لامين يامال".

ومن غرفة تقنية الفيديو أكدوا لحكم اللقاء القرار بقولهم: "الخطأ صحيح".

أما التدخل الثاني فجاء مع بداية الشوط الثاني في كرة داخل منطقة جزاء برشلونة، حين حاول جود بيلينجهام تمرير الكرة، لترتد من المدافع إريك جارسيا الذي كان يحاول التصدي لها، لكن الكرة اصطدمت بيده اليسرى المرتفعة غير الملتصقة بالجسم.

في البداية، أشار سوتو جرادو إلى ركلة ركنية، إلا أن فيجيروا فاسكيز تدخل مجددًا من غرفة الفيديو قائلًا: "سيزار، أوصيك بمراجعة اللقطة لتقييم احتمال وجود ركلة جزاء بسبب لمسة يد".

توجه الحكم الدولي الإسباني إلى الشاشة بينما شرح له الفريق في غرفة تقنية الفيديو: "سنعرض لك وضع اليد، بالنسبة لي هي في موضع يُعد مخالفا، وسنعرض لك اللقطة كاملة لتقييم الموقف".

وبينما يشاهد اللقطة، قال سوتو جرادو: "حسنًا، الكرة تصطدم هنا، ثم ترتد مرة أخرى... أعطني صورة من الخلف، والآن لقطة أوسع لأرى ما إذا كان هناك لاعب خلفه".

وبعد مشاهدة الزاوية الإضافية، خلص الحكم إلى القول: "أوقف الصورة عندما تكون اليد مرفوعة. وضع اليد مرتفع جدًا. الكرة ترتد أولًا من إريك، ثم تصطدم ببيلينجهام، وبعدها تتجه نحو تلك المنطقة، واليد في موضع مرتفع كما أوضحنا في أحد الندوات. اليد ليست منخفضة بل تغطي مساحة، لذلك سأحتسب ركلة جزاء".

