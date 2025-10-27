رسالة دعم من جافي للاعبي برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

وجه جافي، نجم برشلونة، رسالة دعم إلى زملائه بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

ونشر جافي، الغائب عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة، صورة للبارسا عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وعلق عليها: "دائمًا معك حتى الموت".

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره إلتشي، على ملعب مونتجويك، يوم الأحد 2 من نوفمبر المقبل، في الجولة الحادية عشرة من الليجا.



ريال مدريد ضد برشلونة

وحقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه التاريخي برشلونة، بنتيجة 2-1، في لقاء الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة العاشرة.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من كيليان مبابي وجود بيلينجهام، بينما سجل هدف برشلونة فيرمين لوبيز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة الكلاسيكو، بعض التوتر داخل أرض الملعب، وعلى مقاعد البدلاء، حيث اشتعلت الأجواء في الوقت بدل الضائع.

وبدأت الاشتباكات عقب تدخل قوي أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه بيدري غونزاليس، لاعب برشلونة، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليغادر الملعب في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبعد إطلاق الحكم، صافرة النهاية، تجدد التوتر مجددًا إثر مشادة لفظية بين تيبو كورتوا ولامين يامال، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين، ويتحول الموقف إلى اشتباك بين عدة عناصر، من بينها أنطونيو روديجر ورافينيا، اللذان تواجدا في محيط الأحداث رغم وجودهما خارج القائمتين.





