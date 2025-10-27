تعليق الصحف الإسبانية على فوز ريال مدريد أمام برشلونة 1/2 في الكلاسيكو

علقت الصحف الإسبانية على فوز ريال مدريد ضد برشلونة 2-1 في الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الجولة العاشرة من عمر الليجا.

ريال مدريد يفوز على برشلونة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

وعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة.

وتقدم ريال مدريد عبر نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 22 وعادل فيرمين لوبيز لبرشلونة في الدقيقة 38 لكن الإنجليزي جود بيلينجهام سجل الهدف الثاني في الدقيقة 43، كما أهدر النجم الفرنسي ضربة جزاء في الشوط الثاني.

تعليق صحف إسبانيا على نتيجة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وكتبت صحيفة "ماركا" المدريدية عنوانا للقمة: "BMV يغير مسار الكلاسيكو"، في إشارة لتألق الثلاثي كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، الذين حسموا الكلاسيكو لفائدة ريال مدريد عبر التسجيل والصناعة.

كما كتبت "آس" المقربة من ريال مدريد عنوانا جاء فيه:"ريال مدريد يلغي ديونه" وذلك بعد خسارة 4 كلاسيكو الموسم الماضي أمام غريمه برشلونة في كل المنافسات المحلية.

واختارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية تبرير الهزيمة وتأثيرها على برشلونة وكتبت عنوانا لمقالها الرئيسي:" برشلونة يُعاني من الغيابات، ويسقط في البرنابيو، ويبتعد عن الصدارة".

وغاب عن برشلونة البرازيلي رافينيا والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والإسباني جافي والحارسان خوان جارسيا وتير شتيجن.

وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو" أن برشلونة المنقوص قاوم في المباراة لكنه خسر في النهاية وكتبت:" برشلونة المنقوص قاوم لكنه سقط وترك صدارة الدوري الإسباني لريال مدريد".

