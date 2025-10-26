ريال مدريد ضد برشلونة، رقم سلبي لـ مبابي غائب منذ 34 عاما في الكلاسيكو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهدر النجم الفرنسي كيليان مبابي ضربة جزاء لفريقه ريال مدريد ضد برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال 2-1.

وسجل مبابي وجود بيلينجهام هدفي ريال مدريد، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة، وتعرض بيدري نجم البرسا للطرد في آخر دقيقة من المباراة.

مبابي يحقق رقما سلبيا في الكلاسيكو غائبا منذ عام 1991

وتصدى تشيزني حارس برشلونة لركلة جزاء من مبابي في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو، لتصبح أول ضربة جزاء مهدرة في الكلاسيكو منذ عام 1991 عندما تصدى زوبيزاريتا حارس البرسا لركلة إيميليو بوتراجينيو لاعب الريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.