أول تعليق رسمي على قرارات حكم الكلاسيكو وجدل ركلة جزاء فينيسيوس

علق فران سوتو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على قرارات الحكم سوتو جرادو، الذي أدار مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فران سوتو، رئيس لجنة الحكام الإسبانية في تصريحات صحفية: "قرارات حكم الكلاسيكو كانت صائبة، أنا راضٍ عن الأداء التحكيمي بشكل عام".



في المقابل، أكد حساب "أرشيفو فار"، المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية على منصة "إكس"، أن الحكم سو تو جرادو ارتكب خطأً بعد إلغاء ركلة الجزاء التي أعلنها لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب تدخل لامين يامال، مشيرة إلى أن الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء صحيحة لريال مدريد.

وأوضح الحساب الشهير: "كارثة سوتو جرادو في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة؛ إذ لم يكن على قدر المسئولية، كما يتضح من خطأين فادحين، أحدهما تم تصحيحه بفضل تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)".

ومنحت اللجنة الحكم تقييما ضعيفا بلغ 2.5 / 10، مضيفة: "نجا من نتيجة أسوأ بفضل قراره الصحيح بطرد بيدري في الوقت بدل الضائع".

وفاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1 ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه الكتالوني، في مباراة شهدت بعض الجدل حول قرارات الحكم.

