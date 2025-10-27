يتبقى مقعدان، الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اقتربت منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من الوصول إلى خط النهاية، بعدما حجز 14 فريقا مقاعدهم في مرحلة المجموعات رسميا.

مقعدان متبقيان في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

بينما يتبقى لقاء الإياب في مباراتين الأولى تجمع بين بيراميدز المصري وضيفه التأمين الإثيوبي بعدما تعادلا في جولة الذهاب بهدف لكل منهما.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الذي استضاف لقاء الذهاب أيضًا بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

ويتبقى لقاء آخر بين نهضة بركان المغربي وضيفه الأهلي طرابلس الليبي بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في جولة الذهاب.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

أسفرت منافسات دور الـ 32 عن تأهل الهلال السوداني على حساب البوليس الكيني كما تخطى الأهلي المصري عقبة إيجل نوار بطل بوروندي.

وودع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مبكرًا على يد سان ليبوبو الكونغولي بينما تأهل شبيبة القبائل الجزائري على حساب الاتحاد المنستيري التونسي كما صعد الجيش الملكي على حساب حوريا الغيني.

وصعد الترجي التونسي على حساب رحيمو البوركيني كما تأهل مولودية الجزائر بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه كولومبي سبورتيف الكاميروني بعد أن تعادل خارج ملعبه في الكاميرون بهدف لكل منهما.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات حتى الآن:

1. الهلال السوداني

2. سان ليبوبو الكونغولي

3. يانج أفريكانز التنزاني

4. ريفرز يونايتد النيجيري

5. بترو أتلتيكو الأنجولي

6. الأهلي المصري

7. الترجي التونسي

8. شبيبة القبائل الجزائري

9. الملعب المالي

10. الجيش الملكي المغربي

11. مولودية الجزائر

12. ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

13. سيمبا التنزاني

14. باور ديناموز الزامبي

15. بيراميدز المصري أو التأمين الإثيوبي

16. نهضة بركان المغربي أو الأهلي طرابلس الليبي

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تجرى القرعة يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، وسيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مستويات لتحديد 4 مجموعات.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الثمانية حيث تجرى قرعة جديدة لتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية.



