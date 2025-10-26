صن داونز يكرر فوزه على ريمو ستارز ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

حجز فريق صن داونز الجنوب أفريقي مكانه في دور المجموعات، بعد تأكيد فوزه 0/2 على نظيره ريمو ستارز النيجيري، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

التقى صن داونز مع فريق ريمو ستارز، على ملعبه بجنوب أفريقيا، وحقق الفوز بهدفين دون رد، بعد فوزه في لقاء الذهاب 5-1.

و بذلك يحجز فريق صن داونز، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، مكانه في دور المجموعات بفوزه بمجموع المباراتين 7-1.

11 فريقا يصعدون لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويأتي تأهل صن داونز ليكون الفريق الـ11 بين الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي، باور ديناموز الزامبي، الهلال السوداني، سانت إلوي لوبوبو الكونغولي الديمقراطي، يانج أفريكانز التنزاني، ريفرز يونايتد النيجيري، بترو أتلتيكو الأنجولي، شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي. وسيمبا التنزاني.

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة دور المجموعات يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

