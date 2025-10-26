الأحد 26 أكتوبر 2025
الترجي يفوز على رحيمو البوركيني 0/3 ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الترجي التونسي فوزا سهلا على حساب ضيفه رحيمو البوركيني بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

 

الترجي يكرر فوزه على رحيمو البوركيني 

وكرر الترجي تفوقه على منافسه البوركيني بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وتأهل الفريق التونسي إلى دور المجموعات رسميا بتفوقه على حساب منافسه البوركيني.

أهداف الترجي في شباك رحيمو البوركيني 

تقدم حمزة الجلاصي لصالح الترجي في الدقيقة 33 ثم أحرز فلوريان دانهو الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ونجح أشرف الجبري في تسجيل الهدف الثالث لصالح الترجي في الدقيقة 72 ليعزز تقدم فريقه.

