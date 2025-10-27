الإثنين 27 أكتوبر 2025
موعد مباراة مصر وقطر تحت 17 سنة استعدادا لمونديال الناشئين

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الإثنين، تجربة ودية قوية أمام منتخب قطر، في أخر مبارياته الودية استعدادا لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخبا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

موعد مباراة ناشئين مصر وقطر 

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره القطري في تمام السابعة إلا ربع مساءا بتوقيت مصر وقطر، ويستضيفها على استاد حمد بن خليفة (ملعب الأهلي القطري)، الذي يتسع لـ18 ألف متفرج، ولم يتم التأكد من نقل المباراة تليفزيونيا من عدمه.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

قائمة كأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم 

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب 

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. 

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

 

