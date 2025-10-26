زاهي حواس: مصر أنفقت مليارات الدولارات على المتحف الكبير رغم الظروف الاقتصادية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري العالمي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا فريدًا في التاريخ الثقافي للبشرية، مشيرًا إلى أن يوم الافتتاح سيكون عيدًا لكل متاحف العالم وليس لمصر فقط.

دعاية عالمية غير مسبوقة

وخلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، تساءل حواس:"هل يوجد أي متحف في العالم، مثل اللوفر أو المتروبوليتان، حصل على دعاية مثل المتحف الكبير؟ أبدًا ما حصلش".

وأوضح أنه خلال رحلاته حول العالم خلال العامين الماضيين، كان يُسأل باستمرار من مسؤولين ومواطنين: "متى ستفتحون المتحف المصري الكبير؟"، مؤكدًا أن الدعاية العالمية للمتحف وصلت إلى كل مكان في العالم، وجعلت منه أحد أكثر الأحداث الثقافية انتظارًا في العصر الحديث.

ثلاثة عوامل وراء الشهرة العالمية

وأشار حواس إلى أن شهرة المتحف المصري الكبير ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

كونه أكبر متحف في العالم، إذ تتجاوز مساحته متحف المتروبوليتان بنحو 330 ألف متر مكعب.

ارتباطه البصري والمعماري بأهرامات الجيزة، ما يجعله تحفة فنية متكاملة بين الماضي والحاضر.

وجود بطل أسطوري لا مثيل له في العالم الأثري، وهو الملك توت عنخ آمون، الذي يظل أكثر ملوك الفراعنة جاذبية في التاريخ.

وأضاف حواس أن هذه العوامل الثلاثة جعلت المتحف الكبير محط أنظار العالم أجمع، متوقعًا أن يكون يوم الافتتاح السبت المقبل يومًا تاريخيًا في سجل الحضارة الإنسانية.

قصة البداية ومعارض تمويل البناء

واستعاد حواس ذكرياته مع وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002، قائلًا إن الفكرة بدأت مع الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، لإنشاء أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف:“كنت وقتها مديرًا لمنطقة آثار الأهرامات، وبعد 15 يومًا أصبحت أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، ونظمنا معارض خارجية لآثار الملك توت عنخ آمون، وجمعنا منها 120 مليون دولار خُصصت لبناء معامل الترميم والمخازن في المتحف بأحدث التقنيات العالمية”.

مكاسب ثقافية وسياسية واقتصادية

وأشار حواس إلى أن مصر أنفقت مليارات الدولارات على المتحف رغم التحديات الاقتصادية، لأن الحضارة المصرية تراث إنساني للعالم كله.

وقال:"سيحضر أكثر من 60 ملكًا ورئيسًا ورئيس حكومة الافتتاح، وهذا في حد ذاته مكسب سياسي وحضاري كبير لمصر".

واختتم عالم الآثار حديثه قائلًا: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رسالة حضارية من مصر إلى العالم تؤكد أن جذور الإنسانية تبدأ من هنا".

