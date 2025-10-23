زاهي حواس يكشف عن أغرب الاكتشافات الأثرية مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس، وذلك في حلقة يوم الاثنين المقبل.

يكشف زاهي حواس خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس في رحلة البحث والتنقيب عبر مشواره الطويل مع الآثار، كما يحكي عن أغرب الاكتشافات التي لم يكن أحد يتوقعها.

لغة الفراعنة

ويتطرق "حواس" خلال الحوار إلى لعنة الفراعنة وهل هي خرافة أم لها تفسير علمي؟ كما يتكلم عن المواقف الصعبة التي تعرض لها أثناء عمليات التنقيب والتي واجه فيها الموت أكثر من مرة.

يتحدث كذلك عن أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من ٥٠٠٠ قطعة ستبهر العالم، وعن الحياة الاجتماعية والعاطفية عند قدماء المصريين.

