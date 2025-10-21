زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: أهم مشروع ثقافي بالقرن 21 (فيديو)

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون هدية مصر للعالم كله، موضحا أن افتتاح المتحف سيكون مفاجأة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "المتحف المصري الكبير، أهم مشروع ثقافي فى القرن 21، ولذلك سيكون حدث عظيم".



وكشف أنه تم إرسال طلب للدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لإلقاء كلمة فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهذا يعد تكريم له، موضحا: "يجب تكريم لفاروق حسني بأن يوضع لائحة فى المتحف عن فاروق حسني".



وأوضح أن مصر لا تمنح جوائز لأحد، مضيفا: "مصر مش بتديني جوائز وعمري ما طلبت جائزة، مع أني باخد جوائز من العالم كله، وأتمنى أن يتم تكريم الدكتور فاروق حسني فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

