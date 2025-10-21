الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: أهم مشروع ثقافي بالقرن 21 (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو
ads

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون هدية مصر للعالم كله، موضحا أن افتتاح المتحف سيكون مفاجأة.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "المتحف المصري الكبير، أهم مشروع ثقافي فى القرن 21، ولذلك سيكون حدث عظيم".


وكشف أنه تم إرسال طلب للدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لإلقاء كلمة فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهذا يعد تكريم له، موضحا: "يجب تكريم لفاروق حسني بأن يوضع لائحة فى المتحف عن فاروق حسني".


وأوضح أن مصر لا تمنح جوائز لأحد، مضيفا: "مصر مش بتديني جوائز وعمري ما طلبت جائزة، مع أني باخد جوائز من العالم كله، وأتمنى أن يتم تكريم الدكتور فاروق حسني فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الاسبق المتحف المصري الكبير الكاتب الصحفي سيد علي حضرة المواطن فاروق حسني

مواد متعلقة

جولة لـ"فيتو" بمطار سفنكس الدولي قبل افتتاح المتحف المصري (فيديو وصور)

مدبولي: رفع درجات الاستعداد القصوى استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة؟ متحدث الحكومة يجيب (فيديو)

زراعة 4 آلاف شجرة، محافظة الجيزة تنتهي من تطوير محيط المتحف الكبير

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية