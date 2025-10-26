على غرار الشحات وبيزيرا، فينيسيوس وكارفاخال يسخران من لامين يامال

شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأحد، واقعة سخرية من جانب فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال ضد لامين يامال، بعد انتصار الريال 2-1.

سجل كيليان مبابي وجود بيلينجهام هدفي ريال مدريد، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة.

ريال مدريد يوقف سلسلة انتصارات برشلونة في الكلاسيكو

وأنهى الميرنجي بذلك سلسلة انتصارات برشلونة في الكلاسيكو، لتتوقف عند 4 مباريات، بعد فوز الأخير بكافة مواجهات الموسم الماضي، في مختلف البطولات (الليجا، السوبر الإسباني، كأس الملك).

الفوز مكن الريال من الهروب بالصدارة بفارق 5 نقاط عن مطاردة الكتالوني، بعدما وصل للنقطة 27.

