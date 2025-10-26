الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

على غرار الشحات وبيزيرا، فينيسيوس وكارفاخال يسخران من لامين يامال

فينيسيوس يسخر من
فينيسيوس يسخر من لامين يامال

شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأحد، واقعة سخرية من جانب فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال ضد لامين يامال، بعد انتصار الريال 2-1.

سجل كيليان مبابي وجود بيلينجهام هدفي ريال مدريد، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة.

ريال مدريد يوقف سلسلة انتصارات برشلونة في الكلاسيكو 

وأنهى الميرنجي بذلك سلسلة انتصارات برشلونة في الكلاسيكو، لتتوقف عند 4 مباريات، بعد فوز الأخير بكافة مواجهات الموسم الماضي، في مختلف البطولات (الليجا، السوبر الإسباني، كأس الملك).

الفوز مكن الريال من الهروب بالصدارة بفارق 5 نقاط عن مطاردة الكتالوني، بعدما وصل للنقطة 27.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد برشلونة لامين يامال فينيسيوس كارفاخال

مواد متعلقة

ريال مدريد ضد برشلونة، رقم سلبي لـ مبابي غائب منذ 34 عاما في الكلاسيكو

ريال مدريد ضد برشلونة، جود بيلينجهام يدخل تاريخ الكلاسيكو برقم غير مسبوق

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية