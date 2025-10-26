الأحد 26 أكتوبر 2025
ريال مدريد ضد برشلونة، جود بيلينجهام يدخل تاريخ الكلاسيكو برقم غير مسبوق

ريال مدريد ضد برشلونة، تألق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في فوز فريقه ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1، في الكلاسيكو الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني - الليجا. 

 

بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يسجل ويصنع في الكلاسيكو 

بات جود بيلينجهام أول لاعب إنجليزي في تاريخ مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة، يسجل ويصنع في نفس المباراة.

وصنع بيلينجهام الهدف الأول الذي سجله كيليان مبابي، وأضاف الدولي الإنجليزي الهدف الثاني، ليسجل اسمه في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

قبل أن يتسبب جود بيلينجهام في ضربة جزاء، أهدرها كيليان مبابي.

 

فينيسيوس يعترض بقوة على تغييره

اعترض فينيسيوس جونيور بقوة على تغييره في مباراة الكلاسيكو وظهر عليه الغضب والتفوه بكلمات غاضبة ضد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد وترك الملعب وذهب لغرفة الملابس قبل أن يعود لدكة البدلاء وعليه علامات الغضب.

