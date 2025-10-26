الأحد 26 أكتوبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

صلاة الفجر، فيتو
صلاة الفجر، فيتو

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد حول كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة، مؤكدة فضلها العظيم ومكانتها الخاصة بين النوافل.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، إن النبي ﷺ قال:«ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها».

حكم قضاء صلاة الفجر بعد فواتها

وأوضحت عضو الأزهر أن من فاتته صلاة الفجر لأي سببٍ كان، فعليه قضاؤها فور تذكره، لأن النبي ﷺ أمر من نام عن صلاةٍ أو نسيها أن يصليها حين يذكرها.


وأضافت أن السنن تُقضى بعد الفريضة إن أمكن، مشيرة إلى أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها، فهي أحب الأعمال إلى الله تعالى.

الدعوة للمداومة على الفجر

وشددت هبة إبراهيم على أهمية المداومة على صلاة الفجر وسنتها لما فيهما من بركة وثواب عظيم، داعية المسلمين إلى الحرص على هذه العبادة العظيمة، قائلة:«نسأل الله أن يجعلنا من المداومين على صلاة الفجر، ويثيبنا عليها في الدنيا والآخرة».

