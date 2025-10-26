هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد حول كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة، مؤكدة فضلها العظيم ومكانتها الخاصة بين النوافل.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، إن النبي ﷺ قال:«ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها».

حكم قضاء صلاة الفجر بعد فواتها

وأوضحت عضو الأزهر أن من فاتته صلاة الفجر لأي سببٍ كان، فعليه قضاؤها فور تذكره، لأن النبي ﷺ أمر من نام عن صلاةٍ أو نسيها أن يصليها حين يذكرها.



وأضافت أن السنن تُقضى بعد الفريضة إن أمكن، مشيرة إلى أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها، فهي أحب الأعمال إلى الله تعالى.

الدعوة للمداومة على الفجر

وشددت هبة إبراهيم على أهمية المداومة على صلاة الفجر وسنتها لما فيهما من بركة وثواب عظيم، داعية المسلمين إلى الحرص على هذه العبادة العظيمة، قائلة:«نسأل الله أن يجعلنا من المداومين على صلاة الفجر، ويثيبنا عليها في الدنيا والآخرة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.