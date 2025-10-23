الخميس 23 أكتوبر 2025
بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (أ)، الصادر في 19 أكتوبر 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3754 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري بالإسكندرية منفعة عامة، والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.


ونص قرار رئيس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى بطول (23) كم، ومحطة كهرباء السكاكين، بنطاق حى المنتزه ثان، ضمن أعمال تطوير منطقة شرق أبو قير بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة 


وأرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع، المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

 


 

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة بشأن المياه

