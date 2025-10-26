محافظ القاهرة يتفقد تحسين الرؤية البصرية بالدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأعمال النهائية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري، في إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير، والطرق المؤدية له استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمى لهذا الصرح العظيم، حيث يجرى الانتهاء من تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة التى تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومترا من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمى لافتتاح المتحف الكبير.

وأكد محافظ القاهرة على أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة المتحف كأكبر مشروع ثقافى يتم إقامته في العالم.

