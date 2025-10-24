الجمعة 24 أكتوبر 2025
محافظات

القبض على 10 أشخاص خارجين عن القانون فى قنا

مديرية امن قنا،فيتو
مديرية امن قنا،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية مكبرة داخل قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث بالمديرية ومركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل قرية فاو بحري بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون وبحوزتهم 12 بندقية آلية وكميات من الذخيرة من أماكن مختلفة في قرية فاو بحري مركز دشنا.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

