القبض على 10 أشخاص خارجين عن القانون فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية مكبرة داخل قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من رجال المباحث بالمديرية ومركز شرطة دشنا يفيد بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية داخل قرية فاو بحري بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن القبض على 10 أشخاص من الخارجين عن القانون وبحوزتهم 12 بندقية آلية وكميات من الذخيرة من أماكن مختلفة في قرية فاو بحري مركز دشنا.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.