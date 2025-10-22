الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير محطة مياه الشرب الغربية

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل محطة مياه الأقصر الغربية بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، وذلك للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطتي مياه الشرب بالأقصر الشرقية والغربية ضمن خطة 2024 / 2025، برفقة اللواء مهندس أحمد رمضان مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

إحلال وتجديد محطات مياه الشرب 

شملت الجولة تفقد مكونات المحطة، حيث تابع محافظ الأقصر أعمال تطوير الخزانات والمرشحات وعنابر التشغيل والمروقات والمعامل، كما شاهد مراحل ومهام الإنتاج داخل المحطة.

وأشاد محافظ الأقصر بمستوى جودة المعامل ودقة الرقابة على المياه، مؤكدًا أن مياه الشرب بالمحافظة تخضع لرقابة صارمة وفق معايير عالمية لضمان وصول مياه نقية وآمنة للمواطنين.

 يُذكر أن المحطة تأسست عام 1929 ميلادية، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميًا، وتسهم في تلبية احتياجات أهالي مدينة الأقصر والمناطق المجاورة.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مياه الشرب بالأقصر الشرب مياه محافظ الأقصر محطة مياه الشرب

مواد متعلقة

تحالف الطريق الحر يشيد بحكم القضاء بإعادة إدراج مرشحه في انتخابات النواب

محافظ الأقصر يلبي دعوة أهالي منشية النوبة ويزور القرية لبحث مطالبهم (صور)

ظهور بقعة بترول كبيرة في مجرى النيل وتوقف محطة مياه الطود بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

إحالة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

شهامة سائق أنقذت فتاة من لص اختطف هاتفها، والنشطاء: موقف رجولة وجدعنة (فيديو)

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

زيزو أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة القارعة ومعنى اسمها

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

المزيد
الجريدة الرسمية