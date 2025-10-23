الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استجابة سريعة من وزير العمل لاستغاثة فتاة من ذوي الهمم بالأقصر

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

وجّه محمد جبران وزير العمل بسرعة الاستجابة لاستغاثة الفتاة شيماء محمد سعيد من محافظة الأقصر، من ذوي الهمم، حيث تم على الفور توفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى المنشآت التابعة لمديرية العمل بمحافظة قنا، بنظام العمل عن بُعد، بما يتلاءم مع ظروفها الصحية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، من خلال توفير بيئة داعمة تتيح لهم ممارسة حقهم في العمل الكريم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أوضح  أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا  أن المديرية بادرت فورًا بتنفيذ توجيهات الوزير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مباشرة شيماء لعملها، مؤكدًا أن وزارة العمل لا تدّخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص التشغيل أمام ذوي القدرات الخاصة، خاصة من خلال نُظم العمل المرن والعمل عن بُعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم وتمكين ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة محافظة الأقصر محافظة قنا وزارة العمل وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محمد جبران يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول

وزارة العمل: تحرير 115 محضرًا و43 إنذارًا لـ47 منشأة في 15 محافظة

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

5 فرق بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية