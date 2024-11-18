الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان علي  بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

ووقع الرئيس السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين حيث قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استنادًا إلى الاعتبارات التالية:

الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميًا

تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين العام الجاري، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيدًا بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة شهدت أيضًا تباحث الرئيسين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا، وقد قام الرئيسان في هذا الإطار بالتوقيع في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا السيسي

مواد متعلقة

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل

انطلاق قمة العشرين بالبرازيل.. مناقشة سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية.. السيسي يشارك في تدشين التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.. ويلقي كلمة عن جهود التنمية بمصر واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

السيسي يلقي كلمة في قمة العشرين اليوم عن جهود التنمية بمصر واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو)

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

قمة مصرية برازيلية، السيسي ولولا دا سيلفا يبحثان الأوضاع الإقليمية.. ويتوافقان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يوقعان بيانًا مشتركًا لترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقيلًا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 24 من سورة الفرقان (فيديو)

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية