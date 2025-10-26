ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء توجهه إلى ماليزيا أنه سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا فور وصوله إلى كوالالمبور اليوم الأحد.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزًا "عندما نهبط".

وأضاف ترامب: "للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم"، متابعا "لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا".

وأرجأ رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، السبت، مغادرته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا عقب وفاة الملكة الأم، لكنه أعرب عن رغبته في حضور توقيع اتفاق السلام.

وقال أنوتين للصحفيين: "ألغيت رحلتي إلى ماليزيا اليوم. ومع ذلك، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا بحضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأمريكي، فقد طلبت منهما تأجيله إلى صباح الغد".

وأعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة السابقة سيريكيت، والدة الملك الحالي فاجيرالونغكورن وزوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016، الجمعة عن عمر ناهز 93 عامًا.

واندلع نزاع حدودي بين تايلاند وكمبوديا، في يوليو، قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا وإجبار نحو 300 ألف على الفرار.

وبعد 5 أيام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتقاذفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.