خارج الحدود

ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند ويعلق: أنهيت "الحرب الثامنة"

ترامب يتحدث من كوالالمبور
شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا، أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار".

