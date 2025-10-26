ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند ويعلق: أنهيت "الحرب الثامنة"

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا، أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.